Zełenski podjął decyzję. Podpis złożony. Rosjanie dostali wiadomość
Wołodymyr Zełenski z uwagą obserwował to, co działo się podczas igrzysk paralimpijskich we Włoszech. Rosjanie mogli występować tam pod własną flagą i kilkukrotnie mogli także odśpiewać swój hymn, co wciąż na wielu oficjalnych imprezach jest nie do pomyślenia. Prezydent Ukrainy podjął ostateczne działania i podpisał dekret, w którym ukarał sankcjami dziesięcioro rosyjskich paralimpijczyków.
Zełenski podjął decyzję, przedstawiając również konkretne powody, dla których akurat ci wybrani przezeń paralimpijczycy zostaną ukarani sankcjami. Niemal wszyscy brali udział w inwazji Rosji na Ukrainę.
Igrzyska paralimpijskie w cieniu skandalu. Rosjanie i Białorusini pod własną flagą
Tegoroczne igrzyska paralimpijskie już się zakończyły, ale jeszcze przed ich rozpoczęciem wybuchł wielki międzynarodowy skandal. Chodziło o decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego ws. udziału Rosjan i Białorusinów w najważniejszej sportowej imprezie dla osób z niepełnosprawnościami. Pozwolono im występować pod ich flagą i grać ich hymn po zdobyciu złotego medalu.
Z tego powodu swój udział w ceremonii otwarcia zbojkotowało wiele reprezentacji, w tym również Polska. Ukraińcy przypominali za to, że większość paralimpijskich rosyjskich sportowców jest ściśle związana z rosyjskim wojskiem.
Wołodymyr Zełenski podjął decyzję ws. Rosjan
Wołodymyr Zełenski postanowił postawić sprawę jasno. Podpisał dekret, w którym nałożył sankcje na dziesięcioro rosyjskich parasportowców. Przy każdym podał powód, dla którego podjęto taką, a nie inną decyzję. Sankcje obejmują m.in. zamrożenie aktywów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie, nabywania nieruchomości i ograniczenie wjazdu do kraju.
Oto lista ukaranych sportowców:
- Mykoła Bondarenko, łucznik, który walczył w Ukrainie m.in. w oddziałach Wagnera i brał udział w walkach w doszczętnie zniszczonej dziś Popasnie.
- Anton Buszmakin, kajakarz, były żołnierz rosyjskiej marynarki i saper, który walczył dla Rosji w okolicach Awdijiwki.
- Rinat Wasiljew, paralimpijczyk specjalizujący się w podnoszeniu ciężarów, odznaczony przez dwukrotnie przez Putina. Brał udział w walkach pod Melitopolem.
- Tsyden Geninow, łucznik i dwukrotny mistrz świata w zawodach przeznaczonych dla żołnierzy. Walczył dla Rosji pod Kijowem jako czołgista. Jest porucznikiem w rosyjskiej armii.
- Denis Iszbułatow, strzelec wyborowy i paralimpijczyk, podpułkownik armii rosyjskiej. Walczył w Ukrainie.
- Rostysław Kostenko, rezerwowy członek rosyjskiej paraolimpijskiej reprezentacji w szermierce na wózkach. Dobrowolnie wziął udział w agresji na Ukrainę i powrócił do drużyny po rehabilitacji.
- Rustam Saifullin, pułkownik armii rosyjskiej, inżynier wojskowy, paraolimpijczyk, uczestnik wojny z Ukrainą, a także działań wojennych w Czeczenii, Syrii i Gruzji. W 2022 roku dekretem przywódcy Federacji Rosyjskiej Władimira Putina otrzymał tytuł "Bohatera Federacji Rosyjskiej".
- Rusłan Ustiużin, rosyjski spadochroniarz, grający w siatkówkę na siedząco. Uczestniczył w mistrzostwach Rosji, jest członkiem drużyny sportów adaptacyjnych, a także kapitanem moskiewskiej reprezentacji w tej dyscyplinie, złożonej wyłącznie z uczestników, którzy walczyli w Ukrainie.
- Władysław Szynkar, członek drużyny szermierczej na wózkach inwalidzkich, pochodzący z Doniecka. Jest byłym zastępcą dowódcy nielegalnej grupy zbrojnej "Wostok". Stracił nogi podczas próby zajęcia lotniska w Doniecku wiosną 2015 roku.
- Iwan Szirjew, członek rezerwowej drużyny parasnowboardowej Rosji. Dowódca oddziału strzelców zmotoryzowanych, brał udział w zniszczeniu Bachmutu.