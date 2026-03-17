Zełenski podjął decyzję. Podpis złożony. Rosjanie dostali wiadomość

Anna Dymarczyk

Wołodymyr Zełenski z uwagą obserwował to, co działo się podczas igrzysk paralimpijskich we Włoszech. Rosjanie mogli występować tam pod własną flagą i kilkukrotnie mogli także odśpiewać swój hymn, co wciąż na wielu oficjalnych imprezach jest nie do pomyślenia. Prezydent Ukrainy podjął ostateczne działania i podpisał dekret, w którym ukarał sankcjami dziesięcioro rosyjskich paralimpijczyków.

Wołodymyr Zełenski podczas oficjalnego wystąpienia.
OZAN KOSEAFP

Zełenski podjął decyzję, przedstawiając również konkretne powody, dla których akurat ci wybrani przezeń paralimpijczycy zostaną ukarani sankcjami. Niemal wszyscy brali udział w inwazji Rosji na Ukrainę.

Tegoroczne igrzyska paralimpijskie już się zakończyły, ale jeszcze przed ich rozpoczęciem wybuchł wielki międzynarodowy skandal. Chodziło o decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego ws. udziału Rosjan i Białorusinów w najważniejszej sportowej imprezie dla osób z niepełnosprawnościami. Pozwolono im występować pod ich flagą i grać ich hymn po zdobyciu złotego medalu.

Z tego powodu swój udział w ceremonii otwarcia zbojkotowało wiele reprezentacji, w tym również Polska. Ukraińcy przypominali za to, że większość paralimpijskich rosyjskich sportowców jest ściśle związana z rosyjskim wojskiem.

Wołodymyr Zełenski podjął decyzję ws. Rosjan

Wołodymyr Zełenski postanowił postawić sprawę jasno. Podpisał dekret, w którym nałożył sankcje na dziesięcioro rosyjskich parasportowców. Przy każdym podał powód, dla którego podjęto taką, a nie inną decyzję. Sankcje obejmują m.in. zamrożenie aktywów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie, nabywania nieruchomości i ograniczenie wjazdu do kraju.

Oto lista ukaranych sportowców:

  • Mykoła Bondarenko, łucznik, który walczył w Ukrainie m.in. w oddziałach Wagnera i brał udział w walkach w doszczętnie zniszczonej dziś Popasnie.
  • Anton Buszmakin, kajakarz, były żołnierz rosyjskiej marynarki i saper, który walczył dla Rosji w okolicach Awdijiwki.
  • Rinat Wasiljew, paralimpijczyk specjalizujący się w podnoszeniu ciężarów, odznaczony przez dwukrotnie przez Putina. Brał udział w walkach pod Melitopolem.
  • Tsyden Geninow, łucznik i dwukrotny mistrz świata w zawodach przeznaczonych dla żołnierzy. Walczył dla Rosji pod Kijowem jako czołgista. Jest porucznikiem w rosyjskiej armii.
  • Denis Iszbułatow, strzelec wyborowy i paralimpijczyk, podpułkownik armii rosyjskiej. Walczył w Ukrainie.
  • Rostysław Kostenko, rezerwowy członek rosyjskiej paraolimpijskiej reprezentacji w szermierce na wózkach. Dobrowolnie wziął udział w agresji na Ukrainę i powrócił do drużyny po rehabilitacji.
  • Rustam Saifullin, pułkownik armii rosyjskiej, inżynier wojskowy, paraolimpijczyk, uczestnik wojny z Ukrainą, a także działań wojennych w Czeczenii, Syrii i Gruzji. W 2022 roku dekretem przywódcy Federacji Rosyjskiej Władimira Putina otrzymał tytuł "Bohatera Federacji Rosyjskiej".
  • Rusłan Ustiużin, rosyjski spadochroniarz, grający w siatkówkę na siedząco. Uczestniczył w mistrzostwach Rosji, jest członkiem drużyny sportów adaptacyjnych, a także kapitanem moskiewskiej reprezentacji w tej dyscyplinie, złożonej wyłącznie z uczestników, którzy walczyli w Ukrainie.
  • Władysław Szynkar, członek drużyny szermierczej na wózkach inwalidzkich, pochodzący z Doniecka. Jest byłym zastępcą dowódcy nielegalnej grupy zbrojnej "Wostok". Stracił nogi podczas próby zajęcia lotniska w Doniecku wiosną 2015 roku.
  • Iwan Szirjew, członek rezerwowej drużyny parasnowboardowej Rosji. Dowódca oddziału strzelców zmotoryzowanych, brał udział w zniszczeniu Bachmutu.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Paweł Nowak
Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy
UNI Opole - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja