Mykoła Bondarenko, łucznik, który walczył w Ukrainie m.in. w oddziałach Wagnera i brał udział w walkach w doszczętnie zniszczonej dziś Popasnie.

Anton Buszmakin, kajakarz, były żołnierz rosyjskiej marynarki i saper, który walczył dla Rosji w okolicach Awdijiwki.

Rinat Wasiljew, paralimpijczyk specjalizujący się w podnoszeniu ciężarów, odznaczony przez dwukrotnie przez Putina. Brał udział w walkach pod Melitopolem.

Tsyden Geninow, łucznik i dwukrotny mistrz świata w zawodach przeznaczonych dla żołnierzy. Walczył dla Rosji pod Kijowem jako czołgista. Jest porucznikiem w rosyjskiej armii.

Denis Iszbułatow, strzelec wyborowy i paralimpijczyk, podpułkownik armii rosyjskiej. Walczył w Ukrainie.

Rostysław Kostenko, rezerwowy członek rosyjskiej paraolimpijskiej reprezentacji w szermierce na wózkach. Dobrowolnie wziął udział w agresji na Ukrainę i powrócił do drużyny po rehabilitacji.

Rustam Saifullin, pułkownik armii rosyjskiej, inżynier wojskowy, paraolimpijczyk, uczestnik wojny z Ukrainą, a także działań wojennych w Czeczenii, Syrii i Gruzji. W 2022 roku dekretem przywódcy Federacji Rosyjskiej Władimira Putina otrzymał tytuł "Bohatera Federacji Rosyjskiej".

Rusłan Ustiużin, rosyjski spadochroniarz, grający w siatkówkę na siedząco. Uczestniczył w mistrzostwach Rosji, jest członkiem drużyny sportów adaptacyjnych, a także kapitanem moskiewskiej reprezentacji w tej dyscyplinie, złożonej wyłącznie z uczestników, którzy walczyli w Ukrainie.

Władysław Szynkar, członek drużyny szermierczej na wózkach inwalidzkich, pochodzący z Doniecka. Jest byłym zastępcą dowódcy nielegalnej grupy zbrojnej "Wostok". Stracił nogi podczas próby zajęcia lotniska w Doniecku wiosną 2015 roku.