Wyszli Rosjanie i Białorusini. Transmisja w Polsce przerwana. Skandal na ceremonii otwarcia igrzysk

W uroczystości udziału nie wezmą prócz Polski również Kanada, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Holandia i Ukraina. Reprezentanci z tych krajów nie pojawią się na uroczystości otwarcia zimowych igrzysk paralimpijskich w ramach protestu związanego z udziałem Rosjan i Białorusinów nie tylko w samych zmaganiach, ale przede wszystkim w związku z dopuszczeniem ich do startów pod własną flagą.

Zimowe Igrzyska Paralimpijskie. Polacy zapowiedzieli bojkot

"Ze zdumieniem przyjęliśmy decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, który pozwolił Rosjanom i Białorusinom reprezentować swoje kraje w trakcie najbliższych Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026. Traktujemy ten wybór jako niepokojący przejaw rozmywania odpowiedzialności Rosji i Białorusi za zbrodnie dokonywane na terenie Ukrainy, a na to nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody" - brzmiało oświadczenie TVP.

Pragniemy prezentować zmagania sportowe osób z niepełnosprawnościami, a rywalizacja paraolimpijczyków jest dla nas ważnym elementem misji społecznej, jednak sport nie może usprawiedliwiać przemocy, zabijania i łamania praw człowieka

To właśnie dlatego TVP zdecydowało o tym, by w trakcie, gdy podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk paralimpijskich, gdy prezentowane będą reprezentacje Rosji i Białorusi, widzowie zobaczyli zamiast nich tablice z tekstem: "Solidarni z Ukrainą. TVP Sport sprzeciwia się uczestnictwu rosyjskich i białoruskich zawodników w rywalizacji sportowej".

Polacy dotrzymali słowa. Transmisja przerwana

Telewizja Polska dotrzymała słowa. Podczas prezentacji reprezentacji Białorusi i Rosji wyłączany był obraz i zamiast niego pojawiała się wspomniana wcześniej plansza. Komentujący nie poruszali tematu związanego z bojkotem.

Wiadomo było też, że podczas prezentacji krajów zabraknie sportowców z Polski. Wśród wielu reprezentacji widać było te braki - flagę i nazwę kraju nosili nad sobą wolontariusze. Nie tylko bojkotujący odpuścili jednak swoją obecność - niektórzy nie mogli pojawić się ze względu na nadchodzące starty.

