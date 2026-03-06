Wyszli Rosjanie i Białorusini. Transmisja w Polsce przerwana. Skandal na ceremonii otwarcia igrzysk
Ceremonia otwarcia igrzysk paralimpijskich będzie dla Polaków wyjątkowa z dość przykrego powodu - ze względu na to, że zezwolenie dla Rosjan i Białorusinów na występy pod ich narodowymi flagami, Biało-Czerwoni ogłosili bojkot wydarzenia i nie pojawią się na nim. Swoje działa postanowiła wystawić również TVP. Telewizja dotrzymała słowa i zamiast przemarszu agresorów pokazała stosowne plansze.
W uroczystości udziału nie wezmą prócz Polski również Kanada, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Holandia i Ukraina. Reprezentanci z tych krajów nie pojawią się na uroczystości otwarcia zimowych igrzysk paralimpijskich w ramach protestu związanego z udziałem Rosjan i Białorusinów nie tylko w samych zmaganiach, ale przede wszystkim w związku z dopuszczeniem ich do startów pod własną flagą.
Zimowe Igrzyska Paralimpijskie. Polacy zapowiedzieli bojkot
"Ze zdumieniem przyjęliśmy decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, który pozwolił Rosjanom i Białorusinom reprezentować swoje kraje w trakcie najbliższych Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026. Traktujemy ten wybór jako niepokojący przejaw rozmywania odpowiedzialności Rosji i Białorusi za zbrodnie dokonywane na terenie Ukrainy, a na to nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody" - brzmiało oświadczenie TVP.
Pragniemy prezentować zmagania sportowe osób z niepełnosprawnościami, a rywalizacja paraolimpijczyków jest dla nas ważnym elementem misji społecznej, jednak sport nie może usprawiedliwiać przemocy, zabijania i łamania praw człowieka
To właśnie dlatego TVP zdecydowało o tym, by w trakcie, gdy podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk paralimpijskich, gdy prezentowane będą reprezentacje Rosji i Białorusi, widzowie zobaczyli zamiast nich tablice z tekstem: "Solidarni z Ukrainą. TVP Sport sprzeciwia się uczestnictwu rosyjskich i białoruskich zawodników w rywalizacji sportowej".
Polacy dotrzymali słowa. Transmisja przerwana
Telewizja Polska dotrzymała słowa. Podczas prezentacji reprezentacji Białorusi i Rosji wyłączany był obraz i zamiast niego pojawiała się wspomniana wcześniej plansza. Komentujący nie poruszali tematu związanego z bojkotem.
Wiadomo było też, że podczas prezentacji krajów zabraknie sportowców z Polski. Wśród wielu reprezentacji widać było te braki - flagę i nazwę kraju nosili nad sobą wolontariusze. Nie tylko bojkotujący odpuścili jednak swoją obecność - niektórzy nie mogli pojawić się ze względu na nadchodzące starty.