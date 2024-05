Wysoko zawieszona poprzeczka i tajemnice eliminacji

I biorąc pod uwagę, że moi rywale mają nogi lub protezy, a ja skaczę na jednej nodze, to jest to bardzo dobry wynik, a nawet rekord Europy mojej kategorii. Rywale nie są poza moim zasięgiem, a ja jestem mistrzem ciężkiego treningu. Do tego to był mój pierwszy start w sezonie

~ mówił Łukasz Mamczarz