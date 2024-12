Wygrał, wskoczył na stół, a zdjęcia obiegły świat. „Złoto uzależnia”

Patryk Chojnowski: Ta nagroda mnie cieszy, poczułem się bardzo doceniony, bo to nie jest tylko mój wynik. Wiele osób mi zaufało, poświęciło czas, oddało na mnie głos, więc to ogromne wyróżnienie, a przede wszystkim czuję się bardzo doceniony.

- Po pierwszych wynikach byłem na 16. pozycji i nie wiedziałem do końca, czy nawet znajdę się w pierwszej dziesiątce. Później, jak drugi miejsce dostał Kamil Otowski, to przez chwilę pomyślałem, że faktycznie nie ma mnie w dziesiątce. W ogóle tego się nie spodziewałem, jestem ogromnie zaskoczony.

- Nie, naprawdę. Po wstępnych wynikach byłem 16., więc naprawdę się nie spodziewałem. Okej, może po cichu liczyłem, że będę w pierwszej piątce, bo ostatnie Guttmanny skończyłem chyba na szóstym lub siódmym miejscu. Więc byłbym zadowolony z czwartego czy piątego. A to, że wygrałem, to jest ogromne zaskoczenie.

- Jako grupa tenisistów jesteśmy profesjonalistami. Przykładamy się w 100 procentach do tego, co robimy, traktujemy to poważnie. Dlatego są wyniki. I będziemy chcieli jak najdłużej ten poziom utrzymać. Nie mam czasu na odpoczynku. W niedzielę rano wsiadam w samochód do Białegostoku, o mam tam mecz Lotto Superligi. Mój sezon w sporcie osób pełnosprawnych się zaczął i liga trwa. Zakwalifikowaliśmy się tez do 1/8 finału Ligi Mistrzów, więc nie ma czasu na odpoczynek do końca roku.