Wybierz Sportowca Roku! Ruszyło głosowanie w 7. Plebiscycie #Guttmanny2025

- Zapraszamy serdecznie do głosowania! - zachęca Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. - Wprawdzie w tym roku nie było igrzysk, za nami jednak pełne sukcesów mistrzostwa świata: w parakolarstwie, paraszermierce, parapływaniu, paralekkoatletyce i paranarciarstwie alpejskim, do tego obfitujące w medale mistrzostwa Europy, m.in. w parastrzelectwie sportowym. Mnóstwo jest więc wyników z wysokiej półki, mamy kłopot bogactwa, co osobiście tylko mnie cieszy.

20 wspaniałych

Rzeczywiście, w 2025 roku reprezentantki i reprezentanci Polski z samych tylko mistrzostw świata przywieźli ponad 30 medali. Kapituła Plebiscytu nie miała więc łatwego zadania, udało się jej jednak wyłonić 20 sportowców, którzy trafili do finałowego etapu Plebiscytu, czyli głosowania internautów. Potrwa ono do 30 listopada.

Oto dwudziestka wyróżnionych:

● Barbara Bieganowska-Zając (wicemistrzyni świata w biegu na 1500 m)

● Adrian Castro (brązowy medalista mistrzostw świata w paraszermierce)

● Jacek Czech (dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata w parapływaniu)

● Marcin Czerwiński (król strzelców mistrzostw Europy w goalballu)

● Rafał Czuper (trzykrotny medalista międzynarodowych turniejów paratenisa stołowego)

● Kinga Dróżdż (dwukrotna wicemistrzyni świata w paraszermierce)

● Mateusz Filipski (MVP mistrzostw Europy w koszykówce na wózkach)

● Michał Gołaś (dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata w paranarciarstwie alpejskim)

● Bartosz Górczak (mistrz świata w pchnięciu kulą)

● Damian Iskrzycki (dwukrotny brązowy medalista mistrzostw Europy w bocci)

● Oliwia Jabłońska (brązowa medalistka mistrzostw świata w parapływaniu)

● Faustyna Kotłowska (dwukrotna mistrzyni świata - w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem)

● Róża Kozakowska (mistrzyni świata w rzucie maczugą)

● Oliwier Krzyszkowski (wicemistrz świata w parapływaniu)

● Karolina Kucharczyk-Urbańska (brązowa medalistka mistrzostw świata w skoku w dal)

● Zbigniew Maciejewski (wicemistrz świata w parakolarstwie szosowym)

● Bartosz Sienkiewicz (mistrz świata w skoku w dal)

● Szymon Sowiński (trzykrotny medalista mistrzostw Europy w parastrzelectwie, w tym zdobywca złota indywidualnie)

● Karolina Strawińska (dwukrotna wicemistrzyni świata w paraszermierce)

● Oliwia Szmigiel (trzykrotna medalistka mistrzostw Europy w parabadmintonie, w tym zdobywczyni dwóch złotych krążków)

Jak zagłosować?

Każdy może głosować na stronie Polskiego Komitetu Paralimpijskiego: https://paralympic.org.pl/guttmanny/guttmanny-2025/

Ostateczna kolejność ustalona zostanie po zliczeniu sumy punktów z głosowania internautów oraz punktów przyznanych przez Kapitułę. Głosowanie internautów może więc kompletnie zmienić wyniki!

W skład Kapituły wchodzą: przedstawiciele Zarządu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, reprezentanci mediów, sponsorów i partnerów PKPar oraz wybitni sportowcy paralimpijscy, którzy zakończyli już karierę sportową.

Kapituła wybrała już zwycięzców w kategoriach: Trener/Trenerka Roku 2025, Organizacja Sportowa Roku 2025, Wydarzenie Sportowe Roku 2025, Drużyna Roku 2025 oraz (to nowa kategoria) Największe Osiągnięcie w Sporcie Nieparalimpijskim 2025. Laureatów poznamy podczas gali finałowej Plebiscytu.

Statuetka im. sir Guttmanna

Plebiscyt Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na Sportowca Roku #Guttmanny organizowany jest od 2019 roku. Ma na celu wyłonienie najlepszego i najpopularniejszego sportowca roku. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma statuetkę imienia sir Ludwiga Guttmanna - twórcy igrzysk paralimpijskich - wykonaną z brązu i zaprojektowaną przez Andrzeja Renesa. W kategorii Sportowiec Roku od pierwszej edycji Plebiscytu triumfowali kolejno: Jacek Czech, Kinga Dróżdż, Róża Kozakowska, Szymon Sowiński, Maciej Lepiato oraz Patryk Chojnowski.

Plebiscyt ma na celu promocję sportu wśród osób z niepełnosprawnościami oraz przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat dyscyplin paralimpijskich, sportu osób z niepełnosprawnościami i sukcesów polskich paralimpijczyków w zawodach międzynarodowych. Ponadto Polski Komitet Paralimpijski, poprzez prezentowanie sylwetek sportowców z niepełnosprawnościami, chce przełamywać stereotypy oraz kształtować wśród społeczeństwa godne naśladowania postawy. Plebiscyt ma także zachęcać osoby fizyczne i prawne do podejmowania różnorodnych działań wspierających szeroko pojęty ruch sportu osób z niepełnosprawnościami.

