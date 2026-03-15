Wielki sukces Polaków we Włoszech. Jest kolejny medal

Amanda Gawron

Ostatni dzień rywalizacji na zimowych igrzyskach paralimpijskich dostarczył polskim kibicom sporej dawki emocji. Michał Gołaś i jego przewodnik Kacper Walas po zdobyciu medalu w slalomie gigancie nie mieli zamiaru osiąść na laurach i błysnęli także w rywalizacji w slalomie. Panowie zdobyli drugi i ostatni medal dla naszego kraju na tej imprezie.

Michał Gołaś z przewodnikiem Kacprem WalasemBartłomiej Zborowski / Polski Komitet Paralimpijski
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Na początku lutego Włochy stały się światową stolicą sportów zimowych. W Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczęły się bowiem XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie, podczas których o krążki walczyli także reprezentanci Polski. Ostatecznie "Biało-Czerwoni" do ojczyzny wrócili z czterema medalami. Srebro w łyżwiarstwie szybkim w biegu na 10 000 metrów mężczyzn zdobył Władimir Semirunny. Kacper Tomasiak został wicemistrzem olimpijskim w skokach narciarskich w konkursie mężczyzn na skoczni normalnej. Na obiekcie dużym 19-latek indywidualnie sięgnął po brąz, a w konkursie duetów wraz z Pawłem Wąskiem zdobył kolejne wicemistrzostwo.

Po zakończeniu zimowych igrzysk olimpijskich do akcji wkroczyli sportowcy niepełnosprawni. Na zimowych igrzyskach paraolimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo nasz kraj reprezentowało łącznie dziewięcioro zawodniczek i zawodników, a także sześcioro przewodników. Na pierwszy medal trzeba było jednak trochę poczekać. W piątek 13 marca Michał Gołaś i jego przewodnik Kacper Walas zdobyli brązowy medal w slalomie gigancie. Dwa dni później, ostatniego dnia rywalizacji na olimpijskich arenach we Włoszech, panowie odnieśli kolejny sukces.

Sukces Polki w debiucie, nagle druzgocąca decyzja. Dotkliwe konsekwencje

Michał Gołaś i Kacper Walas z kolejnym medalem igrzysk paralimpijskich. Jest srebro dla Polski

"Na pewno damy z siebie wszystko i zaryzykujemy. Po tym medalu ruszymy do ataku z wolną głową, bez presji i powalczymy o pełną pulę" - zapewniał alpejczyk jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji w slalomie w kategorii niewidomi i niedowidzący. W pierwszym zjeździe 21-latek i jego przewodnik uzyskali czas 45,51 i na półmetku rywalizacji zajmowali pierwsze miejsce.

Podczas drugiego przejazdu, przy obfitych opadach śniegu, polski duet spisał się równie dobrze. Osiągnięty wynik nie zapewnił im jednak mistrzostwa. Ostatecznie lepsi okazali się Giacomo Bertagnolli i Andrea Ravelli, którzy uzyskali czas o zaledwie 0,27 s lepszy od "Biało-Czerwonych". Trzecie miejsce zajęli Kanadyjczycy Kalle Ericsson i Sierra Smith.

Tym samym Michał Gołaś i Kacper Walas zdobyli drugi i ostatni medal dla Polski na tegorocznych zimowych igrzyskach paralimpijskich.

Minister Tuska ma dość. Uderzył pięścią w stół. Będzie otwarta konfrontacja

Narciarz w sportowym stroju i kasku, z numerem startowym 129, dynamicznie pokonuje trasę na śnieżnym stoku z kijkami narciarskimi w dłoniach.
Michał GołaśBartłomiej Zborowskimateriały prasowe
Narciarz w sportowym stroju z numerem startowym wykonuje dynamiczny skręt podczas slalomu na ośnieżonym stoku, mijając czerwony tyczkę i wzbijając śnieżny pył, w tle siatka zabezpieczająca trasę.
Michał GołaśIMAGOEast News
Michał Gołaś
Michał GołaśPolski Komitet Paralimpijskimateriały prasowe
Cztery medale Polaków na ZIO 2026. "To wynik nawet ponad miarę naszych możliwości". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja