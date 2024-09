Igrzyska paralimpijskie pełne są wyjątkowych historii. Prawdziwym wyciskaczem łez jest droga, jaką do medalu na najważniejszej imprezie czterolecia przeszedł Michał Dąbrowski. Nasz rodak, który we wtorkowy wieczór sięgnął po srebro w szermierce, poza planszą toczy od wielu miesięcy walkę o swoje życie. Sportowiec pod koniec zeszłego roku usłyszał straszną diagnozę – nowotwór. Teraz robi wszystko, by go pokonać.