Trzysetowa walka o paralimpijskie złoto. Utytułowana Polka z drugim medalem w igrzyskach

Natalia Partyka swoją skuteczną grą kibiców zachwyca już od wielu lat. Nie inaczej sytuacja wygląda w Paryżu. Polka na podium uplasowała się już kilkadziesiąt godzin po ceremonii otwarcia igrzysk, bo ostatniego dnia sierpnia w duecie z Karoliną Pęk zdobyła brązowy medal w deblu. Utytułowana zawodniczka nie zamierzała na tym poprzestać i błyskawicznie przystąpiła do singlowych zmagań. 35-latka od początku radziła sobie bardzo dobrze. Wraz z każdym kolejnym spotkaniem nasza rodaczka zdawała się rosnąć w siłę. We wtorkowe popołudnie pokonała Wen Tian i awansowała do środowego finału.

