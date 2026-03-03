Stanowcza decyzja TVP ws. Rosjan i Białorusinów. Sukces Polaka, a potem koniec. "Transmisję zakończymy"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Już w piątek rozpoczynają się XIV zimowe igrzyska paralimpijskie Mediolan - Cortina 2026. Najwięcej emocji wywołuje start reprezentantów Rosji i Białorusi, którzy mogą występować z symbolami narodowymi, a w przypadku złotego medalu - usłyszą swój hymn. Telewizja Polska podjęła właśnie stanowcze kroki w tej sprawie.

Rosjanie wystąpią pod swoją flagą w trakcie igrzysk paralimpijskich. TVP podjęła stanowczą decyzję
Rosjanie wystąpią pod swoją flagą w trakcie igrzysk paralimpijskich. TVP podjęła stanowczą decyzjęVyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP / Ann-Dee Lamour / CDP MEDIA / DPPI via AFPAFP

Kilka dni temu zakończyły się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie. Lada moment areny zmagań ponownie odżyją. Wszystko za sprawą paralimpijczyków, którzy już w piątek (6 marca) rozpoczną swoje zmagania na włoskich obiektach.

Od dłuższego czasu wiele emocji wywołuje decyzja Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, który pozwolił Rosjanom i Białorusinom reprezentować swoje kraje bez żadnych dodatkowych uwarunkowań. Tym samym sportowcy z Rosji i Białorusi będą mogli mieć symbole narodowe, a w przypadku triumfu usłyszą swój hymn. W związku z tym wiele krajów postanowiło zbojkotować ceremonię otwarcia. Wśród nich jest Polska - Jest to nie do zaakceptowania w obliczu trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę. - podkreślał w komunikacie Polski Komitet Paralimpijski. To oznacza, że reprezentanci naszego kraju nie wezmą udziału w wydarzeniu otwierającym imprezę.

    TVP reaguje ws. Rosjan. "Transmisję zakończymy"

    Nadawcą telewizyjnym zimowych igrzysk paralimpijskich jest Telewizja Polska. Publiczny nadawca wydał we wtorek ważne oświadczenie w tej sprawie.

    "Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026. Traktujemy ten wybór jako niepokojący przejaw rozmywania odpowiedzialności Rosji i Białorusi za zbrodnie dokonywane na terenie Ukrainy, a na to nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody" - czytamy w komunikacie, który publikujemy w całości na końcu artykułu.

    Władze TVP podkreślają, że w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk przerwą transmisję, gdy na ekranach pojawią się zawodnicy reprezentujący Rosję lub Białoruś. W tym czasie pojawi się plansza z komunikatem - "SOLIDARNI Z UKRAINĄ. TVP SPORT SPRZECIWIA SIĘ UCZESTNICTWU ROSYJSKICH I BIAŁORUSKICH ZAWODNIKÓW W RYWALIZACJI SPORTOWEJ".

    To jednak nie koniec stanowczych działań publicznego nadawcy wokół występów sportowców z Rosji lub Białorusi.

    W sytuacji, w której zawodnik lub zawodniczka z Polski zdobędzie srebrny lub brązowy medal, a zawody wygra przedstawiciel(ka) Rosji lub Białorusi, pokażemy moment wręczenia medali, ale transmisję zakończymy przed odśpiewaniem hymnów i wciągnięciem flag na maszt 
    czytamy.

    Zimowe igrzyska paralimpijskie odbywać się będą w dniach 6-15 marca. Reprezentacja Polski nliczyć będzie dziewięcioro zawodniczek i zawodników, spośród których sześcioro wystartuje ze wsparciem przewodników.

    Oświadczenie Telewizji Polskiej:

    Telewizja Polska nie zaprezentuje sportowców, którzy w trakcie ceremonii otwarcia zbliżających się XIV Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026 wystąpią pod flagami Rosji i Białorusi. Bojkot jest wyrazem sprzeciwu nadawcy wobec wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie oraz działań Rosji i Białorusi na arenie międzynarodowej. Decyzję Telewizji Polskiej popiera Polski Komitet Paralimpijski.

    Ze zdumieniem przyjęliśmy decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, który pozwolił Rosjanom i Białorusinom reprezentować swoje kraje w trakcie najbliższych Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026. Traktujemy ten wybór jako niepokojący przejaw rozmywania odpowiedzialności Rosji i Białorusi za zbrodnie dokonywane na terenie Ukrainy, a na to nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody.

    Pragniemy prezentować zmagania sportowe osób z niepełnosprawnościami, a rywalizacja paraolimpijczyków jest dla nas ważnym elementem misji społecznej, jednak sport nie może usprawiedliwiać przemocy, zabijania i łamania praw człowieka.

    Gdy w sygnale transmisyjnym z ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026 pojawią się zawodnicy reprezentujący Rosję lub Białoruś, przerwiemy transmisję i wyemitujemy planszę z poniższą informacją:

    SOLIDARNI Z UKRAINĄ

    TVP SPORT SPRZECIWIA SIĘ UCZESTNICTWU ROSYJSKICH I BIAŁORUSKICH ZAWODNIKÓW W RYWALIZACJI SPORTOWEJ

    W sytuacji, w której zawodnik lub zawodniczka z Polski zdobędzie srebrny lub brązowy medal, a zawody wygra przedstawiciel(ka) Rosji lub Białorusi, pokażemy moment wręczenia medali, ale transmisję zakończymy przed odśpiewaniem hymnów i wciągnięciem flag na maszt.

    Decyzję Telewizji Polskiej o bojkocie zawodników z Rosji i Białorusi w trakcie Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026 popiera Polski Komitet Paralimpijski. Prezes organizacji Łukasz Szeliga zapewnia ponadto, że w ramach protestu reprezentacja Polski nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia igrzysk.

    Zimowe Igrzyska Paralimpijskie Mediolan Cortina 2026 rozpoczną się 6 marca 2026 roku. Telewizja Polska zaprezentuje relacje na antenie TVP Sport oraz w swoich kanałach online - na stronie internetowej TVP Sport, w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz Smart TV.

    24 lutego 2026 roku minęły cztery lata od początku wywołanej przez Rosję pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Wojna ta każdego dnia powoduje śmierć i cierpienie ludzi, w tym niewinnych ukraińskich cywilów.

