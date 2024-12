Sportowiec 2024 roku wybrany. Dwa złote medale na igrzyskach a zwycięzca zaskoczony

Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego: - Kibice coraz mocniej dają nam dowody wsparcia i sprawiają, że nasi sportowcy są jeszcze mocniej napędzani. Mamy nadzieję, że transmisje zawodów przyczynią się do zainspirowania innych osób z niepełnosprawnościami do aktywności. Sukcesy naszych zawodników pokazują, że niemożliwe nie istnieje. Jesteśmy na dziesiątym miejscu wszech czasów w tabeli medalowej. Mamy co celebrować, bo w Paryżu zdobyliśmy kolejne 23 krążki

Reklama