Rosjanie triumfują. Nawet Boniek nie wytrzymał. Wymowny wpis
We wtorek jasnym stało się, że rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mogli startować pod własnymi flagami narodowymi podczas Igrzysk Paralimpijskich 2026 w Mediolanie-Cortinie. Taką informację przekazał Komitet Paralimpijski. Na decyzję tę szybko w mediach społecznościowych zareagował Zbigniew Boniek.
Podczas trwających Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo w rywalizacji po wcześniejszej weryfikacji udział bierze dokładnie 13 rosyjskich oraz siedmiu białoruskich sportowców. Występują oni pod neutralnymi flagami, bez hymnów, bez narodowych emblematów. Ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie tamtejsze komitety olimpijskie pozostają zawieszone.
Mimo to na trybunach niekiedy można dostrzec barwy państw agresorów. Okazuje się, że niebawem będą one mogły zostać pokazane bez żadnych konsekwencji.
Boniek reaguje na decyzję ws. Rosji. Zapowiada bojkot?
Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC) poinformował agencję AFP, że sportowcy z Rosji i Białorusi "będą traktowani jak zawodnicy pochodzący z każdego innego kraju" podczas Zimowych Igrzysk Paralimpijskich, które odbędą się we Włoszech w dniach 6-15 marca tego roku.
Tym sposobem sześciu rosyjskich i czterech białoruskich sportowców będzie mogło występować pod własnymi flagami, a w przypadku triumfów hymny ich krajów zostaną odtworzone podczas ceremonii medalowej.
Jak podaje portal france24.com, Rosyjski Komitet Paralimpijski (RPC) otrzymał sześć dzikich kart na nadchodzące wydarzenie. Tamtejsi zawodnicy wystąpią w narciarstwie alpejskim, biegach narciarskich i snowboardzie, natomiast Białorusini tylko w biegach narciarskich.
Na decyzję IPC w mediach społecznościowych zareagował Zbigniew Boniek, który zapytał wprost, czy w takiej sytuacji na igrzyska paraolimpijskie wybierają się reprezentanci Polski.
Czytam, że Rosja na paraolimpiadę dostała ok. Czyli startują pod swoją flagą i hymnem. My startujemy?
Jak na razie nic nie wskazuje na to, aby "Biało-Czerwoni" mieli nie pojawić się na nadchodzącej imprezie. We wtorek 17 lutego w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się ceremonia wręczenia nominacji do reprezentacji Polski na XIV Zimowe Igrzyska Paralimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.