Rosjanie triumfują. Nawet Boniek nie wytrzymał. Wymowny wpis

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

We wtorek jasnym stało się, że rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mogli startować pod własnymi flagami narodowymi podczas Igrzysk Paralimpijskich 2026 w Mediolanie-Cortinie. Taką informację przekazał Komitet Paralimpijski. Na decyzję tę szybko w mediach społecznościowych zareagował Zbigniew Boniek.

Mężczyzna w średnim wieku w ciemnej kurtce w okrągłej ramce, z widoczną w tle flagą Rosji powiewającą na masztcie przy ścianie budynku.
Rosja, Zbigniew BoniekWOJCIECH STROZYK/REPORTER / Grzegorz Wajda/REPORTEREast News

Podczas trwających Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo w rywalizacji po wcześniejszej weryfikacji udział bierze dokładnie 13 rosyjskich oraz siedmiu białoruskich sportowców. Występują oni pod neutralnymi flagami, bez hymnów, bez narodowych emblematów. Ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie tamtejsze komitety olimpijskie pozostają zawieszone.

Mimo to na trybunach niekiedy można dostrzec barwy państw agresorów. Okazuje się, że niebawem będą one mogły zostać pokazane bez żadnych konsekwencji.

Bartosz Pisarek: Nasi sprinterzy pokazali ogromną siłę i teraz niech inni się martwiąPolsat Sport

Boniek reaguje na decyzję ws. Rosji. Zapowiada bojkot?

Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC) poinformował agencję AFP, że sportowcy z Rosji i Białorusi "będą traktowani jak zawodnicy pochodzący z każdego innego kraju" podczas Zimowych Igrzysk Paralimpijskich, które odbędą się we Włoszech w dniach 6-15 marca tego roku.

Tym sposobem sześciu rosyjskich i czterech białoruskich sportowców będzie mogło występować pod własnymi flagami, a w przypadku triumfów hymny ich krajów zostaną odtworzone podczas ceremonii medalowej.

Zobacz również:

Jekatierina Kurakowa
Polacy

Kapitalny występ Polki na igrzyskach. Rekord sezonu, będzie wielki finał

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Jak podaje portal france24.com, Rosyjski Komitet Paralimpijski (RPC) otrzymał sześć dzikich kart na nadchodzące wydarzenie. Tamtejsi zawodnicy wystąpią w narciarstwie alpejskim, biegach narciarskich i snowboardzie, natomiast Białorusini tylko w biegach narciarskich.

    Na decyzję IPC w mediach społecznościowych zareagował Zbigniew Boniek, który zapytał wprost, czy w takiej sytuacji na igrzyska paraolimpijskie wybierają się reprezentanci Polski.

    Czytam, że Rosja na paraolimpiadę dostała ok. Czyli startują pod swoją flagą i hymnem. My startujemy?
    pyta były wiceprezes UEFA.

    Jak na razie nic nie wskazuje na to, aby "Biało-Czerwoni" mieli nie pojawić się na nadchodzącej imprezie. We wtorek 17 lutego w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się ceremonia wręczenia nominacji do reprezentacji Polski na XIV Zimowe Igrzyska Paralimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

    Zobacz również:

    Hansi Flick
    La Liga

    Hiszpanie wytoczyli działa przeciwko Flickowi. W tle to, co zrobił Lewandowski i spółka

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Mężczyzna w eleganckim, granatowym garniturze stoi w jasnym, oficjalnym wnętrzu; w lewym górnym rogu widoczna rosyjska flaga państwowa.
    MKOl w specjalnym oświadczeniu przypomniał, że podczas zimowych igrzysk olimpijskich symbole narodowe Rosji nie będą mile widziane na sportowych arenach. Wszystko to oczywiście w związku z trwającą na rozkaz Putina zbrojną agresją Rosji na UkrainęMikhail METZEL / POOL / AFP - Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty ImagesAFP
    Mężczyzna w średnim wieku w eleganckim garniturze siedzi na stadionowych krzesełkach, podpiera głowę ręką, widoczna bransoletka na nadgarstku i plakietka na smyczy. W tle częściowo widoczne inne osoby i oznaczenia stadionowe.
    Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
    Zhizhen Zhang - Roberto Carballes Baena. Skrót meczuPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja