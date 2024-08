Rosjanie dostali ataku furii. Uderzają we Francję. "Niech szczury zjedzą Paryż"

Krym to półwysep należący do Ukrainy, bezprawnie zajęty przez Rosjan w 2014 roku. Tam - konkretnie w Sewastopolu - urodzili się Andriej Graniczka i Wiktoria Safonowa. Ich rosyjskie paszporty mogą zatem generować... komplikacje formalne. Wygląda na to, że z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia.