Rosja triumfuje. 10 lat i koniec odliczania, takie obrazki na igrzyskach. "Nie wierzę"

Rosja czekała 10 lat na to, by usłyszeć hymn narodowy na igrzyskach. Ostatni raz na igrzyskach paralimpijskich było to możliwe w 2014 roku w Soczi, a na olimpijskich w 2016 w Rio de Janeiro. Później zawodnicy z tego kraju albo występowali w ramach Komitetu Olimpijskiego Rosji, albo pozostawali wykluczeni po rozpoczęciu ataku zbrojnego na Ukrainę.

Sankcje sprzed dekady zaczęły się po informacji, że tamtejsze Ministerstwo Sportu i Federalna Służba Bezpieczeństwa były zamieszane w aferę dopingową, próbki olimpijczyków z 2014 r. zostały naruszone, więc nie można było potwierdzić ich wiarygodności.

Warwara Woronczykina mistrzynią paralimpijską. Flaga Rosji powiewała na wietrze

Odliczanie na zobaczenie flagi Rosji na najwyższym maszcie zakończyła w poniedziałek. Warwara Woronczykina. Zajęła 1. miejsce w supergigancie (narciarstwo alpejskie) na stojąco z czasem 1:15.60 s. Startowała w kategorii LW6/8 (częściowa niepełnosprawność ręki). Jest jednym z sześciu sportowców z Rosji na igrzyskach paralimpijskich Milano Cortina. Wcześniej zdobyła brązowy medal w zjeździe, podobnie jak wśród mężczyzn Aleksiej Bugajew.

Nie mogę uwierzyć, że rosyjska flaga po raz pierwszy zawiśnie we Włoszech podczas tych Igrzysk paralimpijskich. Jest taka piękna! Tak miło na nią patrzeć. To bardzo radosny moment, tak długo na nią czekaliśmy! Wiem, że cała Rosja mi kibicowała

Jak podał korespondent Match TV, rosyjskie flagi pojawiły się też na trybunach (patrz: główne zdjęcie tego artykułu).

- Była dziś najlepsza. Jako osoba zasługuje na to miejsce. Będzie nam wszystkim smutno, kiedy hymn Rosji zostanie zagrany. Zobaczymy, jak to będzie, nie jestem jedyną osobą, która tak myśli. Uważam, że wszyscy będą tak myśleć - podkreślała zdobywczyni brązowego krążka Szwedka Ebba Arsjo.

Poniżej moment odegrania hymnu Rosji. To z pewnością bardzo kontrowersyjna chwila.

Podium Mattia Ozbot Getty Images

Warwara Woronczykina na podium Linnea Rheborg Getty Images

