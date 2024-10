„Przedłużenie pięknego snu”. Prezydent odznaczył paralimpijczyków i trenerów

- Państwo dajecie tego przykład, pokazujecie tę drogę - zwrócił się do odznaczonych paralimpijczyków. - Dziękuję za to z całego serca. Jestem przekonany, że swoją postawą, swoim przykładem nie tylko przynieśliście radość i dumę, ale też uratowaliście niejedno życie, niejednemu życiu nadaliście sens. Dziękuję za to z całego serca i zawodnikom, i trenerom, i wszystkim tym, którzy z państwem pracują.