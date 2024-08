Pomknął jak błyskawica. Kapitalny występ w Paryżu, Polak mistrzem paralimpijskim

Igrzyska paralimpijskie. Kamil Otowski mistrzem w stylu grzbietowym, pierwszy medal dla Polski w Paryżu

24-latek ukończył rywalizację z czasem 2:17.85 , a drugi na mecie reprezentant Ukrainy, Kol Anton finiszował aż 16 sekund później. Najlepiej oddaje to przewagę, jaką nad rywalami uzyskał Kamil Otowski. Podium z wynikiem 2:33.82, tuż za Antonem zamknął Włoch Francesco Betella. Tym samym na konto Polski powędrował pierwszy medal Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu i to od razu złoty .

Eksperci przewidywali, że reprezentant Polski sięgnie w Paryżu po medal, co zwiastowały jego występy w trakcie mistrzostw świata w 2023, a także ostatnich mistrzostw Polski. W sierpniu zdobył on dwa złote medale na turnieju Manchesterze, pokonując rywali na dystansie 50 i 100 metrów stylem grzbietowym w klasie S1. Do tego dołożył aż trzy złote medale w Szczecinie.