Polska z kolejnym pewnym medalem igrzysk! Wielkie emocje w meczu Czupera

3 września przyniósł naprawdę sporo dobrych emocji w związku z występami reprezentacji Polski na igrzyskach paralimpijskich w Paryżu - po siódmy medal dla "Biało-Czerwonych" w stolicy Francji sięgnęła bowiem oficjalnie Lucyna Kornobys (srebro w pchnięciu kulą), natomiast niedługo potem do akcji ruszył tenisistka stołowy Rafał Czuper. W ćwierćfinale zmagań singlowych ograł on Włocha Federico Crosarę 3:1 i... dzięki temu jest pewny co najmniej brązowego krążka!