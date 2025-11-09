Róża Kozakowska to jedna z najpopularniejszych sportsmenek w naszym kraju. Paralimpijka specjalizująca się w konkurencjach rzutowych - głównie w rzucie maczugą i pchnięciu kulą. Pochodząca ze Zduńskiej Woli gwiazda w 2021 roku została zwyciężczynią konkurencji rzutu maczugą kobiet na igrzyskach paralimpijskich w Tokio, odległością 28,74 m ustanowiła rekord świata. Na tej samej imprezie sięgnęła po tytuł wicemistrzyni w pchnięciu kulą kobiet.

Kilka tygodni temu o Kozakowskiej znów zrobiło się głośno. Podczas mistrzostw świata w Indiach Polka otarła się bowiem o śmierć. W nocy źle się poczuła i wkrótce potem została znaleziona nieprzytomna. Wkrótce potem w stanie agonalnym trafiła na SOR, gdzie lekarze walczyli o jej życie.

Teraz - gdy wydawało się, że sytuacja utytułowanej polskiej sportsmenki wraca do normy - pojawiły się kolejne problemy. "Wszystko w moim życiu zmienia się jak w kalejdoskopie. Wciąż o coś walczę. Tym razem znów o zdrowie. Mam nawrót choroby sprzed lat. Wygląda to dość poważnie, ale wiem, że damy radę. Nie jest jeszcze tragicznie. To już duży plus" - ujawniła nasza mistrzyni w rozmowie z TVP.info.

Mimo kłopotów zdrowotnych Kozakowska nie poddaje się i podkreśla, że priorytetem jest dla niej inspirowanie kibiców. "Nie jestem gwiazdą. Jestem zwykłą osobą. Być może inspirującą bardziej niż inni. To dla mnie ważne. Chcę być siłą dla pozostałych. (...) Kilka dni temu miałam historię, która mnie zbudowała na nowo. Spotkałam pana, który stwierdził, że jestem dla niego największym darem. Spytałam: dlaczego. Wytłumaczył, że dzięki mnie jego syn zaczął uprawiać sport. Odnalazł cel. Ten mężczyzna okazał mi wielkie wsparcie. To dla mnie największa nagroda. Nie potrzebuję niczego więcej. Staram się być inspiracją" - przyznała.

