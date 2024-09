Polka obroniła złoto igrzysk! Zdeklasowała rywalki na ostatniej prostej

Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu jedyne złoto dla Polski wywalczyła we wspinaczce sportowej Aleksandra Mirosław. W lekkoatletyce z kolei cieszyliśmy się z jednego krążka - brąz w biegu na 400 metrów Natalii Kaczmarek . O wiele lepiej w "królowej sportu" radzą sobie paralekkoatleci, którzy w stolicy Francji zdobywająkolejne medale.

Zdumiewający finisz Bieganowskiej-Zając. Rywalki zdeklasowane, złoto obronione

Polka nie dość, że obroniła się przed rywalkami, to jeszcze całkowicie je zdeklasowała. Jej dominacja była nie do podważenia. Czas 4:26.06 dał jej kolejny złoty medal igrzysk paralimpijskich. W Tokio trzy lata temu to właśnie ona również okazała się najlepsza.