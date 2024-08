Polak próbował postawić się mistrzowi. Trudny start igrzysk, od razu porażka

Igrzyska paralimpijskie w Paryżu oficjalnie rozpoczęły się w środę, kiedy to na ulicach Paryża odbyła się ceremonia otwarcia. W tej nie wzięli udziału wszyscy reprezentanci Polski - część z nich musiała odpuścić uroczystość ze względu na to, że już następnego dnia przystępowali do rywalizacji. Takim "pechowcem" był m.in. parabadmintonista Bartłomiej Mróz.