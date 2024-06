Polacy zostali mistrzami świata. Wielki sukces, ta historia chwyta za serce

Polska siatkówką stoi i co do tego nikt chyba nie ma wątpliwości. Niemal co roku siatkarki oraz siatkarze odnoszą znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej. Na plaży jest pod tym względem nieco gorzej, ale nasi kibice od niedzielnego popołudnia mają kolejne powody do radości. „Biało-Czerwoni” wrócą do ojczyzny ze złotymi medalami mistrzostw świata osób z niepełnosprawnościami. W zwycięskiej ekipie znalazł się wyjątkowy człowiek, którego życie w tym roku zmieniło się o sto osiemdziesiąt stopni. Jego historia to prawdziwy wyciskacz łez.