Polacy błyszczą w igrzyskach paralimpijskich. Są dwa medale i awans do finału

Reprezentanci Polski świetnie radzą sobie podczas igrzysk paralimpijskich w Paryżu. Tym razem dobre wieści dochodzą z areny zmagań tenisistów oraz tenisistek stołowych. Po brązowe medale sięgnęły nasze duety w deblu oraz mikście. Brawa należą się zwłaszcza Karolinie Pęk, która przyczyniła się do obu tych krążków. W jednym ze spotkań naprawdę niewiele zabrakło do awansu do starcia o mistrzostwo. O tytuł niebawem zagrają za to panowie.