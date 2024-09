Nowy sukces polskiej kadry na igrzyskach! Niesamowity zryw Rafała Wilka

Choć zakończenie igrzysk paralimpijskich 2024 w Paryżu zbliża się coraz większymi krokami, to reprezentanci Polski posłani do stolicy Francji nie ustają oczywiście w zmaganiach o zdobywanie kolejnych laurów. 5 września do walki o medal stanął Rafał Wilk, który ostatecznie - po pokazaniu niezwykłej determinacji na trasie - sięgnął po brązowy medal w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego.