Nagłe zaginięcie paralimpijczyków. Francuzi wszczęli śledztwo

Reprezentanci Republiki Konga nie będą wspominać najlepiej igrzysk paralimpijskich w Paryżu. Nie dość, że nie udało im się zdobyć we Francji ani jednego medalu, to jeszcze w dodatku tuż przed zakończeniem imprezy doszło do prawdziwego dramatu. Jak ujawniły teraz francuskie media, ruszyło śledztwo w związku z tajemniczym zaginięciem dwójki paralimpijczyków - kulomiotki Mireille Ngangi oraz sprintera Emmanuela Grace Mouambako.