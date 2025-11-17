Nagła śmierć mistrzyni olimpijskiej. Sięgnęła po złoto w Tokio, miała 28 lat

Paige Greco od urodzenia zmagała się z dziecięcym porażeniem mózgowym, jednak choroba nigdy nie powstrzymała jej przed realizacją sportowych ambicji. Zanim związała się z kolarstwem, trenowała lekkoatletykę, lecz to właśnie rower stał się jej prawdziwą pasją.

Od 2018 roku skupiła się wyłącznie na tej dyscyplinie i bardzo szybko zaczęła osiągać sukcesy na arenie międzynarodowej. Podczas igrzysk paraolimpijskich w Tokio zdobyła pierwszy złoty medal dla Australii, bijąc rekord świata w wyścigu na 3 000 metrów w kategorii C1-3. Do tego dorzuciła dwa brązowe medale - w jeździe indywidualnej na czas oraz w wyścigu szosowym - potwierdzając, że należy do światowej czołówki.

Problemy zdrowotne sprawiły, że Greco nie wzięła udziału w kwalifikacjach do igrzysk w Paryżu, jednak mimo trudności wróciła do rywalizacji na najwyższym poziomie. W sierpniu 2024 roku zdobyła brąz na mistrzostwach świata w Belgii w wyścigu szosowym kategorii C3, pokazując, że jej determinacja pozostaje niezmienna. Niestety, 28-latka nie będzie już mogła powiększyć swojego dorobku medalowego.

Zmarła Paige Greco. Mistrzyni paralimpijska miała 28 lat

Krajowa federacja kolarska AusCycling przekazała w niedzielę 16 listopada informację o nagłej i niespodziewanej śmierci utytułowanej zawodniczki, potwierdzając tym samym wcześniejsze doniesienia mediów. Kolarka zmarła w swoim domu w Adelajdzie po "nagłym epizodzie medycznym", miała zaledwie 28 lat.

Wieść o śmierci Greco wstrząsnęła całym krajem. "Paige znaczyła dla nas wszystko. Jej dobroć i determinacja inspirowały nas każdego dnia" - przekazała jej matka, Natalie Greco, cytowana m.in. przez "The Sun". Szefowa AusCycling, Marne Fechner, określiła ją jako "wyjątkową sportsmenkę, która osiągnęła najwyższy poziom w swojej dyscyplinie". Z kolei Cameron Murray, prezes Paralympics Australia, zaznaczył, że Greco była nie tylko wybitną zawodniczką, lecz także inspiracją dla całej społeczności paraolimpijskiej.

Paige Greco Tim Goode - PA Images Getty Images

Paige Greco z medalem igrzysk paralimpijskich Toru Hanai Getty Images

Paige Greco - tu jeszcze jako lekkoatletka Morne de Klerk Getty Images