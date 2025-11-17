Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagła śmierć mistrzyni olimpijskiej. Sięgnęła po złoto w Tokio, miała 28 lat

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

W wieku zaledwie 28 lat zmarła Paige Greco, jedna z najbardziej utalentowanych australijskich para-kolarek. Informację o jej śmierci potwierdziła federacja AusCycling, podkreślając, że sportsmenka odeszła nagle w swoim domu w Adelajdzie. Jak donosi BBC, Greco zmarła w niedzielę w wyniku "nagłego epizodu medycznego". Jej odejście wstrząsnęło australijskim sportem paraolimpijskim.

Paige Greco nie żyje
Paige Greco nie żyjeKiyoshi OtaGetty Images

Paige Greco od urodzenia zmagała się z dziecięcym porażeniem mózgowym, jednak choroba nigdy nie powstrzymała jej przed realizacją sportowych ambicji. Zanim związała się z kolarstwem, trenowała lekkoatletykę, lecz to właśnie rower stał się jej prawdziwą pasją.

Od 2018 roku skupiła się wyłącznie na tej dyscyplinie i bardzo szybko zaczęła osiągać sukcesy na arenie międzynarodowej. Podczas igrzysk paraolimpijskich w Tokio zdobyła pierwszy złoty medal dla Australii, bijąc rekord świata w wyścigu na 3 000 metrów w kategorii C1-3. Do tego dorzuciła dwa brązowe medale - w jeździe indywidualnej na czas oraz w wyścigu szosowym - potwierdzając, że należy do światowej czołówki.

Problemy zdrowotne sprawiły, że Greco nie wzięła udziału w kwalifikacjach do igrzysk w Paryżu, jednak mimo trudności wróciła do rywalizacji na najwyższym poziomie. W sierpniu 2024 roku zdobyła brąz na mistrzostwach świata w Belgii w wyścigu szosowym kategorii C3, pokazując, że jej determinacja pozostaje niezmienna. Niestety, 28-latka nie będzie już mogła powiększyć swojego dorobku medalowego.

Krajowa federacja kolarska AusCycling przekazała w niedzielę 16 listopada informację o nagłej i niespodziewanej śmierci utytułowanej zawodniczki, potwierdzając tym samym wcześniejsze doniesienia mediów. Kolarka zmarła w swoim domu w Adelajdzie po "nagłym epizodzie medycznym", miała zaledwie 28 lat.

Wieść o śmierci Greco wstrząsnęła całym krajem. "Paige znaczyła dla nas wszystko. Jej dobroć i determinacja inspirowały nas każdego dnia" - przekazała jej matka, Natalie Greco, cytowana m.in. przez "The Sun". Szefowa AusCycling, Marne Fechner, określiła ją jako "wyjątkową sportsmenkę, która osiągnęła najwyższy poziom w swojej dyscyplinie". Z kolei Cameron Murray, prezes Paralympics Australia, zaznaczył, że Greco była nie tylko wybitną zawodniczką, lecz także inspiracją dla całej społeczności paraolimpijskiej.

Zawodowa kolarka torowa w aerodynamicznej pozycji podczas wyścigu, ubrana w specjalistyczny strój z kaskiem, skoncentrowana na jeździe na rowerze wyścigowym po torze.
Paige GrecoTim Goode - PA ImagesGetty Images
Uśmiechnięta sportsmenka w dresie z medalem olimpijskim na szyi, trzyma w dłoni bukiet kwiatów i macha ręką w geście pozdrowienia.
Paige Greco z medalem igrzysk paralimpijskichToru HanaiGetty Images
Młoda kobieta sportowiec w stroju sportowym z tabliczką startową na piersi, skupięona na czymś przed sobą, rozmyte tło podkreśla jej wyraz twarzy i sylwetkę.
Paige Greco - tu jeszcze jako lekkoatletkaMorne de KlerkGetty Images

