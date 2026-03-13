- Igrzyska dla nas właśnie się zaczęły! Poprzednie konkurencje traktowaliśmy jako przetarcie, teraz jest walka. Górę przejechałem dobrze, na dole popełniłem jeden błąd, wynikający z szybkości, i musiałem się ratować, żeby pozostać w trasie. Trochę przez to straciłem, ale mam kontakt z czołówką i czekam na drugi przejazd - mówił w piątkowe przedpołudnie Michał Gołaś, startujący w narciarstwie alpejskim w grupie osób z niepełnosprawnością wzroku.

Po pierwszym przejeździe slalomu giganta wraz z przewodnikiem Kacprem Walasem byli czwarci. Następnie skutecznie zaatakowali podium. Ich druga próba naprawdę wyglądała bardzo dobrze.

Ze złotem Austriak Aigner (z Nico Haberlem), a srebro dla Włocha Giacomo Bertagnollego (przewodnikiem Andrea Ravelli). Na czwartej pozycji Kalle Ericsson i Sierra Smith z Kanady, którzy stracili miejsce właśnie na rzecz Polaków. Ostatecznie stracili do nich zaledwie 0,12 sekundy (wartość z uwzględnieniem systemu czasu obliczeniowego). Od początku przejazdu zaczynali tracić przewagę, ale emocje i niepewność były do samej linii mety.

Przypomnijmy, że na igrzyskach paralimpijskich w 2022 roku "Biało-Czerwoni" nie zdobyli ani jednego medalu. Zła passa została przerwana. Przed ośmioma laty wywalczyli jeden krążek, również w narciarstwie alpejskim (Igor Sikorski również w slalomie gigancie, ale w pozycji siedzącej).

Kolejny występ Gołasia już w sobotę. To będzie slalom, który dużo bardziej lubi od slalomu giganta.

Wyniki czołówki:

1. Johannes Aigner i przewodnik Nico Haberl (Austria) - 88,74% - 2:07.83

2. Giacomo Bertagnolli i Andrea Ravelli (Włochy) - 91,05%, +0,34 s

3. Michał Gołaś i Kacper Walas (Polska) - 91,05%, +2,08 s

4. Kalle Ericsson i Sierra Smith (Kanada) - 88,74%, +2,20 s

5. Xingdong Wang i Zhicheng Chen (Chiny) - 88,74%, +11,59 s

kolejno: imię i nazwisko zawodnika, przewodnika, współczynnik do systemu czasu obliczeniowego w zależności od stopnia niepełnosprawności, końcowy czas

Michał Gołaś IMAGO East News

