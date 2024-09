Mamy kolejny medal w Paryżu. Popisowa gra Polki, przeciwniczka bez szans

Nie kończy się dobra passa polskich paralimpijczyków na najważniejszej imprezie czterolecia w Paryżu . W poniedziałek do klasyfikacji medalowej nasza reprezentacja dopisała już dwa kolejne krążki. Na wysokości zadania stanęli przedstawiciele w para tenisie stołowym. Po weekendowych sukcesach w deblu, tym razem świat podbijają singliści. Około godziny 18:00 przepustkę do półfinału i zarazem pewny brąz zapewnił sobie Patryk Chojnowski. Dla tego zawodnika zmagania w Paryżu układają się wprost idealnie. Niedawno cieszył się przecież ze złota w zmaganiach podwójnych.

"Jestem przygotowany do turnieju, znam każdego swojego zawodnika na wylot, znam ich mocne strony i mam nadzieję, że wykorzystam to w turnieju singlowym. W mojej kategorii, czyli "dziesiątce", idzie to cały czas do przodu, poziom jest bardziej wyrównany niż na samym początku. Wszyscy trenują, wszyscy się rozwijają" - mówił przed zawodami w grze pojedynczej i jak na razie co do jego dyspozycji nie można mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń. W ćwierćfinale bez straty seta pokonał Claudio Massada.