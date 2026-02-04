Partner merytoryczny: Eleven Sports

Klamka zapadła ws. Rosjan. Jest komunikat. I to kilka dni przed igrzyskami

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

W piątek rozpoczynają się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, a następnie na tych samych arenach rywalizować będą paralimpijczycy. Tymczasem z Rosji płyną doniesienia ws. ubioru sportowców z tego kraju. Klamka zapadła, a o szczegółach opowiedział Paweł Rożkow, prezes Rosyjskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Najważniejszą imprezą sportową w 2026 roku są zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, które rozpoczynają się oficjalnie w piątek (6 lutego). Sportowcy powalczą o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Wśród nich będzie 60 reprezentantów Polski. Zmagania potrwają do 22 lutego, a następnie między 6-15 marca o medale rywalizować będą paralimpijczycy.

Na olimpijskich arenach we Włoszech zobaczymy też reprezentantów Rosji. Kraj jest wykluczony ze światowej rywalizacji od 2022 roku, co jest pokłosiem zbrojnego ataku na Ukrainę. Mimo to sportowcy, którzy spełnili wiele warunków, pojadą do Włoch walczyć o medale. Wśród nich jest m.in. brak zaangażowania politycznego. Ponadto Rosjanie we Włoszech wystąpią w neutralnych barwach, bez symboli narodowych, a także - w przypadku wywalczenia złotego medalu - nie usłyszą swojego hymnu narodowego. We Włoszech kibice zobaczą w sumie 13 sportowców z Rosji i 7 z Białorusi.

Okazuje się, że zupełnie inaczej będzie to wyglądać w trakcie zimowych igrzysk paralimpijskich.

Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC) zatwierdził sprzęt rosyjskiej delegacji na igrzyska paralimpijskie w 2026 roku. Zawodnicy będą startować w strojach z herbem Federacji Rosyjskiej i napisem "Rosja" 
powiedział w wywiadzie dla Match TV Paweł Rożkow, prezes Rosyjskiego Komitetu Paralimpijskiego (RPC).

Strój rosyjskich sportowców będzie zawierał symbole narodowe, choć ubranie będzie w kolorze czerwono-białym ze złotymi napisami. - Obecnie współpracujemy z producentem, aby zapewnić reprezentacji Rosji odpowiednie wyposażenie na Igrzyska - dodał Rożkow.

Rosyjscy paralimpijczycy będą mogli wziąć udział także w ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk. Ponadto w przypadku zwycięstwa, rosyjska flaga może zostać podniesiona, a hymn narodowy zostanie odegrany.

