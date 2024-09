Jest medal dla Polaka, historyczne osiągnięcie! Błysnął w finale, kapitalny występ

Podczas porannych eliminacji w strzelaniu z karabinu na 50 metrów z trzech postaw o awans do finału walczyło 17 zawodników. Siódme, czyli przedostatnie premiowane awansem miejsce, uzyskał Marek Dobrowolski , który kilka godzin później przystąpił do walki o medal. Finał rozpoczął się o godz. 13:45, a zawodnicy tradycyjnie rozpoczęli zmagania od pozycji klęczącej.

Po pierwszej serii, składającej się z pięciu strzałów, reprezentant Polski plasował się na ostatnim miejscu. Prowadził z kolei Jinho Park z Korei Południowej, który nieznacznie wyprzedzał Chao Donga z Chin. Coraz lepiej spisywał się za to Dobrowolski - po oddaniu ostatniego strzału w pozycji klęczącej był klasyfikowany na piątej lokacie z rezultatem 150.2 pkt.

Dobrowolski świetnie czuł się za to w tzw. pozycji leżącej - po pierwszej serii, w której osiągnął 52.3 pkt, przesunął się na drugie miejsce. A w kolejnych utrzymywał wysoki poziom, co przy błędach rywali sprawiło, że awansował na fotel lidera i był pierwszy przed przejściem na tzw. pozycję stojącą.

Igrzyska paralimpijskie w Paryżu. Marek Dobrowolski z medalem

Nasz reprezentant strzelanie w ostatniej pozycji zaczął dość nerwowo, bo w pierwszych pięciu próbach "ustrzelił" 48 pkt - mniej niż Chao Dong, Jinho Park i Andrii Doroshenko. Później Dobrowolski znacznie się poprawił (49.6), co pomogło mu utrzymać się w czołówce.

Jako pierwsi z rywalizacji odpadli plasowani na ósmej i siódmej pozycji Doroshenko oraz Jean-Louis Michaud z Francji. Później nastąpiła tzw. eliminacja - zawodnik klasyfikowany aktualnie na ostatnim miejscu odpadał z rywalizacji, co oznaczało, że nie można było sobie pozwolić na najmniejszą wpadkę. Ta przytrafiła się zawodnikowi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Bdulla Sultan Alaryani finał paralimpijski zakończył na szóstej pozycji. Piąty był Csaba Recsik, a czwarty... Jens Frimann, co oznaczało, że do strefy medalowej dostał się Dobrowolski!