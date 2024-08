Igrzyska paralimpijskie rozpoczęte. Polak przebrnął przez eliminacje, wystąpi w finale

Igrzyska paralimpijskie zmieniły nazwę, ale zawody pozostały bez zmian

W środę zainaugurowano XVII edycję letnich igrzysk paralimpijskich. Zawody, które jeszcze trzy lata temu nazywano paraolimpijskimi zmieniły swoją nazwę, na co wpływ miał głównie Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (który również ma teraz nową nazwę). Same zawody i ich przesłanie się jednak nie zmieniło. Zawodnicy z całego świata, mierzący się na co dzień z niepełnosprawnościami, będą przez półtora tygodnia rywalizować w 548 konkurencjach w ramach 22 dyscyplin.