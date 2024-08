Igrzyska paralimpijskie dopiero się zaczęły, a tu już skandal. Członek polskiej kadry zawieszony

Rozpoczęły się zmagania paralimpijczyków w Paryżu

To też wielka szansa dla reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że zakończone niedawno igrzyska olimpijskie nie poszły po myśli biało-czerwonych. Ci wrócili do ojczyzny z dorobkiem dziesięciu krążków, z czego tylko jeden był złoty. Według powszechnej opinii jest to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Być może lepsi w swoich dyscyplinach okażą się paralimpijczycy. Przed wylotem do stolicy Francji nasza kadra liczyła 84 sportowców, a nadzieje były wysokie. Podczas minionych igrzysk paralimpijskich w Tokio, Polakom udało się sięgnąć po aż 25 medali: siedem złotych, osiem srebrnych i 12 brązowych.