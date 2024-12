Hołd dla zmarłego paralimpijczyka. „Pokazał jak żyć do końca pełnią życia”

Mimo przeciwności losu - choroba wymagała stosowania nierefundowanego leku, a koszt leczenia wyniósł około 850 tysięcy złotych, wystartował w Paryżu . Tam zdobył wicemistrzostwo w szabli, a brąz we szpadzie. Został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski.

Guttmanny 2024. "Specjalna statuetka za postawę życiową"

W plebiscycie Polski Komitet Paralimpijskiego Dąbrowski zajął czwarte miejsce. - Michał pokazał, co znaczy prawdziwa walka i stawiania czoła prawdziwym trudnościom. Jak należy zachowywać się w swoim życiu do samego końca - podkreślał prezes Szeliga. - Nie chciał niczego zmieniać w tym plebiscycie. By odbył się normalnym trybem. Jemu należy się specjalna statuetka za postawę życiową.