Donald Tusk przyjął paralimpijskich medalistów. Co za słowa premiera

Jesteście przedstawicielami polskiego sportu, którymi można się pochwalić przed całym światem. Dajecie przykład ludziom nie tylko z niepełnosprawnościami i dla nich jesteście absolutnie bezcenni, ale jesteście też bardzo ważni, dla tych którzy czasami wątpią we własne możliwości i siły, a są obiektywnie w dużo lepszej sytuacji niż wy. Ludzie, którzy was oglądają zaczynają rozumieć, że nie ma przeszkód nie do pokonania, że wszystko jest do osiągnięcia

~ powiedział Tusk, cytowany przez Polską Agencję Prasową