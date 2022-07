Gratulacje dla Wolnego i krzepiące słowa Stocha. WIDEO WIDEO |

Gdy Jakub Wolny opowiadał o zmianach w sztabie szkoleniowym i optymizmie, z jakim spogląda na "jutro", Kamil, z szelmowskim uśmiechem na ustach, wskazał na obrączkę na jego palcach. Zmusił w ten sposób młodszego kolegę do wyznania.



- To prawda, w moim życiu nastąpiła też ważna zmiana. 15 czerwca ożeniłem się. Mam nadzieję, że to mi doda skrzydeł - wyznał Jakub, za co dostał głośną owację i gratulacje.