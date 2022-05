Adam Małysz zabiera się już do pracy w roli prezesa PZN. Minister Sportu dla Interii: Tego będę od niego oczekiwał. Wideo WIDEO |

- Wyrażam satysfakcję z tego, że Adam Małysz będzie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. To on, w duecie z Apoloniuszem Tajnerem zbudowali polskie skoki narciarskie. Na przyszły tydzień mamy już zaplanowane spotkanie. Od Adama Małysza w roli prezesa PZN będę oczekiwał, aby związek więcej uwagi poświęcał m.in. narciarstwu biegowemu oraz narciarstwu alpejskiemu - mówi w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki.

Przypomnijmy, jako pierwsi podaliśmy informację, że w wyborach na prezesa PZN weźmie udział tylko jeden kandydat oraz jako pierwsi poinformowaliśmy, że to Adam Małysz złożył kandydaturę na prezesa związku. W poniedziałek po południu były znakomity skoczek potwierdził nasze ustalenia przekazując je za pośrednictwem mediów społecznościowych.