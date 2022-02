PŚ w Lahti. Wyjątkowe miejsce dla polskich skoczków narciarskich. WIDEO WIDEO |

W dniach 25-27 lutego odbędą się kolejne konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tym razem zawodnicy przystąpią do rywalizacji w fińskim Lahti. Na skoczni Salpausselka podopieczni Michala Doleżala wystąpią w dwóch konkursach indywidualnych oraz drużynowym.



Lahti jest wyjątkowym miejscem dla polskich skoczków narciarskich. Podczas mistrzostw świata w 1938 roku srebrny medal zdobył Stanisław Marusarz. Polakowi do złotego medalu zabrakło jedynie 0,3 pkt. Sukces podczas mistrzostw świata w Lahti odnotował również Adam Małysz. W 2001 roku na normalnym obiekcie został mistrzem świata. Podczas rywalizacji na skoczni dużej wywalczył srebrny medal. Kolejne znaczące sukcesy naszych skoczków w fińskim Lahti to 2017 rok. Po zaciętej rywalizacji Polacy zdobyli pierwszy w historii złoty medal mistrzostw świata w konkursie drużynowym. Brązowy medal na skoczni dużej zdobył Piotr Żyła.