PŚ w Zakopanem. Apoloniusz Tajner dla Interii: Obserwujemy jak Doleżal się zachowuje. Wideo

- Czy po sezonie zakończymy współpracę z Michalem Doleżalem? Trener po raz pierwszy znalazł się w sytuacji kryzysowej i obserwujemy jak się zachowuje. Do tej pory zrobił wszystko jak należy, ale efektu nie ma. Moje relacje ze szkoleniowcem są bardzo dobre, rozmawialiśmy ostatnio w sobotę, mieliśmy dobrą rozmowę. Co do komunikacji ze sztabem, to ustaliliśmy, że na miejscu z kadrą jest Adam Małysz, ja się z nim kontaktuję i on elastycznie przekazuje pewne informacje dalej - mówi w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.