Apoloniusz Tajner dla Interii: Przyznaję, to jest kryzys. Wideo

- Gorsze wyniki naszych skoczków trwają już od miesiąca i przyznaję, że to jest kryzys. Co do Kamila Stocha, to prawdopodobnie od poniedziałku będzie trenował w Zakopanem. Rozmawiałem z nim i on czuje, że bliski jest moment, gdy forma zacznie odpalać. Może już podczas najbliższych konkursów Pucharu Świata w Zakopanem - mówi w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.