Czy zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni zwiastuję wysoką formę na igrzyskach? Analiza ekspertów.

Karuzela Turnieju Czterech Skoczni po nieudanym pobycie w Innsbrucku pojechała szukać lepszej pogody do Bischofshofen. Analiza tego co przed nami i tego co za w poslich skokach w programie ,,Polskie Skocznie". Gośćmi byli dziennikarze: Dariusz Wołowski (Interia.pl) i Kamil Wolnicki (Przegląd Sportowy) oraz fizjolog sportu Ryszard Szul.