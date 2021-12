PŚ w Wiśle. Piotr Żyła o obostrzeniach: To jest jeden wielki absurd. WIDEO WIDEO |

- Dla mnie to jest jeden wielki absurd! Testują nas każdego dnia, a później nas wywalają do jednego autobusu, gdzie nie ma miejsca, aby usiąść. Z kolei na skoczni musimy zachować odstęp. Dla mnie to jest nieporozumienie. Albo robisz coś tak, albo siak - powiedział Interii Piotr Żyła, który w piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego indywidualnego Pucharu Świata w Wiśle zajął 20. miejsce.