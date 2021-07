Apoloniusz Tajner dla Interii: Być może to będzie sezon Klemensa Murańki. Wideo WIDEO |

- Bardzo dobrze póki co na treningach prezentuje się Klemens Murańka. Czekamy, kiedy ten wielki talent się otworzy i być może to będzie właśnie jego sezon. Wygląda na to, że może być w podstawowej czwórce naszych najlepszych zawodników - mówi w rozmowie z Interią Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. W najbliższy weekend w Wiśle startuje letnie Grand Prix w skokach narciarskich.