Skoki narciarskie. Michal Doleżal: Zawsze będzie niedosyt (POLSAT SPORT).

- Zawsze będzie niedosyt. Są detale do poprawy i mamy to już w głowie. Mam nadzieję, że jeżeli to utrzymamy możemy się cieszyć minimum tak jak w tym sezonie - powiedział Michal Doleżal podsumowując występy polskich skoczków po ostatnim konkursie Pucharu Świata w Planicy.