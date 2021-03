Skoki narciarskie. Apoloniusz Tajner dla Interii Jestem bardzo zadowolony z Bajciciaka i Bauera. Wideo WIDEO |

10. miejsce naszej męskiej drużyny w sprincie w stylu dowolnym podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie to dobry prognostyk na przyszłość. Po uudanych mistrzostwach świata juniorów nasze ambicje co do biegaczek zostały chyba zbytnio rozbudzone, ale jestem bardzo zadowolony z pracy Martina Bajcicaka - mówi w rozmowie z Interią Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.