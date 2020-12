Skoki narciarskie. Adam Małysz: My tę decyzję wywalczyliśmy (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Wszyscy reprezentanci Polski mają negatywne wyniki testu na koronawirusa. Siedmiu naszych skoczków wystąpi więc we wtorkowym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. - Można powiedzieć, że nie tyle się udało, co wywalczyliśmy to. Gdybyśmy zostawili to tak, żeby samo sobie leciało, to pewnie nasi zawodnicy by we wtorek nie wystartowali. Uruchomiliśmy wszystko, co było w naszych siłach, by testy zostały powtórzone. Na szczęście są negatywne, czyli dla nas to informacja pozytywna. Dostaliśmy kolejną szansę i możemy startować - powiedział Adam Małysz. Dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim był gościem Polsatu News.