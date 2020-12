Turniej Czterech Skoczni. Jan Szturc: Trenerzy kadry skoczków mają poważne zmartwienie (POLSAT SPORT). WIDEO WIDEO |

- Trenerzy kadry skoczków mają poważne zmartwienie. Nie chodzi tylko o wycofanie naszej reprezentacji z pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Na razie nikt nie wie, co zawodnikom wolno robić, czy mogą ruszyć się z pokoju, czy w zamknięciu czekać na kolejne decyzje. A kilka dni bez skakania, bez treningów, to poważne zaburzenie cyklu przygotowań. To nie jest tak, że z dnia na dzień wszystko da się nadrobić. To może się odbić na dyspozycji zawodników. Wierzymy, że nasz sztab szkoleniowy będzie miał coś w zastępstwie - powiedział trener z Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego "Wisła" Jan Szturc. Wujek i pierwszy szkoleniowiec Adama Małysza udzielił wywiadu Polsatowi News.