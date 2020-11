Apoloniusz Tajner dla Interii: Małysz się nie nudził. Stoch ma jeszcze dostać nagrodę. Wideo WIDEO |

Dobrze, że mamy Adama Małysza. On ogarnia tą całą duża grupę skoczków. A pracuje jeszcze z juniorami i zawodnikami kombinacji norweskiej. Kamil Stoch otrzymał już pieniądze za zwycięstwo w Raw Air, ale nie otrzymał jeszcze od Norwegów nagrody. Zakładamy, że może dojść do sytuacji, że jakiś kraj nie będzie mógł w tym sezonie zorganizować zawodów. Wtedy zgłosimy swój akces. Jeśli by to tylko od nas zależało, to jesteśmy w stanie przeprowadzić kolejny turniej w Polsce. Ale chętnych będzie więcej - mówi w rozmowie z Interią prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.