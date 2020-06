Apoloniusz Tajner zdradza Interii: Do Rosji i Kazachstanu na 99 procent nie polecimy. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Kalendarz LGP został zaakceptowany, ja jednak od początku sygnalizowałem naszemu wiceprezesowi Wojciechowi Gumnemu, który jest w komisji kalendarzowej FIS, żeby wstępnie rezerwował wolny termin we wrześniu na zawody w Wiśle. Pierwotnie mają się one odbyć 22-23 sierpnia i powinny zainaugurować letnią GP. Do tego terminu sierpniowego mam jednak lekkie obawy, mamy drugi termin rezerwowy na 19-20 września. Jest całkiem możliwe, że inauguracja LGP nie odbędzie się w Wiśle, natomiast potem w Rosji i w Kazachstanie mają się odbyć kolejne zawody i my z Adamem Małyszem uzgodniliśmy na 99 procent, że bez względu na wszystko nie wyślemy tam naszej reprezentacji - mówi w rozmowie z Interią prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.