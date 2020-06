Apoloniusz Tajner dla Interii: Ta grupa ma dużo szczęścia, że obok jest Małysz. Wideo WIDEO |

- Doleżal jest dla nas trenerem i jednocześnie partnerem, niemal nigdy nie podejmuje decyzji samodzielnie, zawsze je bardzo głęboko z nami konsultuje. Cała grupa ma bardzo dużo szczęścia, że w pobliżu siebie ma Adama Małysza. On bardzo często jest na zgrupowaniach i na zawodach, w związku z czym Doleżal ma z kim konsultować ważne decyzje. Jeśli są już trudniejsze sprawy do rozwiązania, to Adam Małysz konsultuje je ze mną. W tym zakresie mamy od góry do dołu jednolity sposób działania co jest niesamowita siłą. Nie dość, że wszyscy solidarnie współpracujemy, to jeszcze się bardzo lubimy - mówi w rozmowie z Interią prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.