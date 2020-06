Apoloniusz Tajner dla Interii: Zachowaliśmy wszystkich sponsorów, ale... Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Na razie żaden ze sponsorów nie wycofał się ze współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim, ale kilka umów aneksowaliśmy, bo musimy sobie wszyscy iść na rękę. My rozwiązaliśmy umowy z niektórymi osobami, które z nami współpracowały przede wszystkim na zasadzie eksperckiej i ryczałtowej. Nie zakończyliśmy tej współpracy całkowicie, a jedynie ją przerwaliśmy, wrócimy do niej jak już cała sytuacja, w tym ta finansowa się wyjaśni. Dokonaliśmy także trzech zmian trenerskich, jednak one były planowane już od listopada ubiegłego roku i od stycznia - mówi Interii prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.