Kamil Stoch dla Interii: To wszystko pokazało mi jak ważna jest wiara w swoje możliwości. Wideo

Kamil Stoch dla Interii: To wszystko pokazało mi jak ważna jest wiara w swoje możliwości.

W zakończonym sezonie miałem dobre starty zwłaszcza wtedy kiedy najmniej się tego spodziewałem, jak chociażby w Zakopanem, czy już na sam koniec sezonu. To wszystko pokazało mi jak ważna jest wiara we własne możliwości, w to co się robi i takie przekonanie, że nawet jeśli dziś coś poszło nie tak, to jutro sytuacja może się diametralnie zmienić - mówi w rozmowie z Interia Kamil Stoch.