Maciej Kot dla Interii o przygotowaniach do nowego sezonu: Musimy dostosować się do tej sytuacji. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Ze względu na to co dzieje się za oknem na razie nie ma planu zorganizowania jakiegokolwiek zgrupowania. Musimy dostosować się do tej sytuacji, żeby przede wszystkim zachować bezpieczeństwo - mówi o przygotowaniach do nowego sezonu Maciej Kot.